Yasak Elma'da Halit karısı Yıldız'ı yasak aşkı Kemal'le mi yakalıyor? Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde ortalık fena halde karışıyor. Alihan'ın Ender'le evlenmesinin ardından yıkılan Zeynep yaşadığı acıyla değiştiğini söylüyor. Alihan’a karşı Zerrin ile Zeynep ise işbirliği yapıyor. Alihan ablasına annesi ile Halit’in ilişkisini bilip bilmediğini soruyor. Zerrin ise Ender'i bitireceğini söyleyerek tehdit ediyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma'nın son bölümünde Alihan ve Ender'in evlenmesi herkeste şok etkisi yarattı. Zeynep kendisine evlilik teklifi yapan Alihan'ın Ender'le evlendiğini öğrenince yıkıldı. Halit ise çocuğunun annesi Ender ile en güvendiği isim olan Alihan'ın evlendiğini öğrenince çılgına döndü. Ender'in evine giden Halit, eski eşini tehdit etti. Ender ise artık Alihan'ın evinde yaşayacağını söyledi.

Yasak Elma son bölüm final sahnesine ise Halit'in büyük oyunu damga vurdu. Alihan ve Ender'in şirketin hisselerini ele geçirme hamlesine karşılık, Zerrin babasından kalan hisseleri Halit'e devrettiğini açıkladı. Alihan ve Ender bu ilk şokun ardından bir darbe daha aldı. Halit, Falcon Havacılık'ın yeni eş başkanının Zeynep olduğunu açıkladı.