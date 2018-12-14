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Yasak Elma'da Halit karısı Yıldız'ı yasak aşkı Kemal'le mi yakalıyor? Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.12.2018 01:28 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde, Alihan ablasına Halit'in annesiyle ilişkisi olduğunu söylüyor. Halit ise Alihan'ın jendisine neden savaş açtığını öğreniyor. Alihan, Ender'le evlenmesindeki gerçeği Zeynep'e söylüyor ve kendisini affetmesini istiyor. Zerrin ise Ender'i 'Halit ve ben seni bitireceğiz' diyerek tehdit ediyor. Halit ise karısı Yıldız'ı yasak aşkı Kemal'le evde olduğu sırada yakalıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

Yasak Elma'da Halit karısı Yıldız'ı yasak aşkı Kemal'le mi yakalıyor? Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde ortalık fena halde karışıyor. Alihan'ın Ender'le evlenmesinin ardından yıkılan Zeynep yaşadığı acıyla değiştiğini söylüyor. Alihan’a karşı Zerrin ile Zeynep ise işbirliği yapıyor. Alihan ablasına annesi ile Halit’in ilişkisini bilip bilmediğini soruyor. Zerrin ise Ender'i bitireceğini söyleyerek tehdit ediyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma'nın son bölümünde Alihan ve Ender'in evlenmesi herkeste şok etkisi yarattı. Zeynep kendisine evlilik teklifi yapan Alihan'ın Ender'le evlendiğini öğrenince yıkıldı. Halit ise çocuğunun annesi Ender ile en güvendiği isim olan Alihan'ın evlendiğini öğrenince çılgına döndü. Ender'in evine giden Halit, eski eşini tehdit etti. Ender ise artık Alihan'ın evinde yaşayacağını söyledi.

Yasak Elma son bölüm final sahnesine ise Halit'in büyük oyunu damga vurdu. Alihan ve Ender'in şirketin hisselerini ele geçirme hamlesine karşılık, Zerrin babasından kalan hisseleri Halit'e devrettiğini açıkladı. Alihan ve Ender bu ilk şokun ardından bir darbe daha aldı. Halit, Falcon Havacılık'ın yeni eş başkanının Zeynep olduğunu açıkladı.

Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.

Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.

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