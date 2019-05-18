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Yasak Elma'da Halit kovduğu Yıldız'ın takılarını bile alıyor! Yasak Elma 46. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.05.2019 00:40 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki bölüm sonra sezon finali yapacak olan Yasak Elma'da sürpriz gelişmeler yaşanacak. Ender'in Halit ve Yıldız'ı ayırma planı işe yarıyor. Artık Ender'le birlikte yaşamaya başlayan Halit, Yıldız'ı kolundan tutup evden atıyor. Yıldız masum olduğunu anlatmaya çalışsa da çılgına dönen Halit, eşini dinlemiyor. Ender ise zafer sarhoşluğu yaşıyor. Halit ise Yıldız'ın üzerindeki takıları alıyor. İşte Yasak Elma 46. yeni bölüm fragmanı.

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 20 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan 46. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. 27 Mayıs'ta sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünde, Halit ve Yıldız arasında ipler kopuyor.

Halit, Yıldız'ı kolundan tutup kapı dışarı ediyor. Yıldız, 'Ben bir şey yapmadım' diye yalvarırken, Halit ise Yıldız'ın üzerindeki takıları topluyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde Nesrin Cavadzade, Şahika rolüyle ortalığı karıştırdı. Ender bir yandan Şahika ile uğraşırken, diğer yandan ise Halit ve Yıldız'ı ayırmak için akıl almaz bir plan yaptı. Ender'in kayıp oğlu Yiğit ise intikam almak için şirkette çalışmaya başladı. Ancak Yiğit ve Şahika'nın yolları Ender'e karşı birleşti.

Ender, Şahika’yla yıllar sonra karşılaşmanın şaşkınlığını yaşar ve bundan hiç hoşlanmazken, bir taraftan da Yıldız’dan tamamen kurtulmak için kusursuz bir plan yapar. Kimsenin hesaba katmadığı şey ise Şahika’nın gelişidir ve bu bütün dengeleri alt üst edecektir. Yıldız, Caner ve Zehra birlikteliğini kullanarak Zehra’ya istediklerini yaptırmaya çalışırken, Halit’i geri kazanmanın peşindedir.
Yiğit planına nasıl devam edeceğini düşünürken, beklemediği bir teklifle karşılaşır.

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