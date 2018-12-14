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Yasak Elma'da ilişki haritası yayınlandı! İzleyici fena ti'ye aldı

DİZİ HABERLERİ  | 14.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

Yasak Elma son günlerde adından sıkça söz ettiren dizilerden biri haline geldi. Pazartesi günü karşısında zorlu rakipleri olmasına rağmen reyting listelerinde zirveyi zorlayan dizide son yaşananlar ise izleyiciye 'yuh artık' dedirtti.

Yasak Elma'da ilişki haritası yayınlandı! İzleyici fena ti'ye aldı

2 sezondur başarılı bir şekilde FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden dizi Yasak Elma'da işler giderek sarpa sarmaya başladı. Senaristlerin değişmesi, diziye yeni karakter ve hikayelerin girmesi dizinin seyrini bambaşka yerlere taşıdı.

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Dizi özellikle son bölümlerinde izleyicinin aldatmayı özendiriyor, çiflerin birbirine yalan söylemesini normalmiş gibi gösteriyor eleştirilerine maruz kalıyor.

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PEKİ DİZİDE NELER OLUYOR

Başrol oyuncularından Talat Bulut'un adının taciz iddialarına karışmasının ardından dizi büyük kan kaybı yaşadı. Hatta dizinin 2. sezonun ortasına gelmeden erken final yapacağı bile söylendi.

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Tüm bu iddiaların üzerine harekete geçen yapımcılar dizinin senaristini değiştirdiler ve diziye yeni karakterler eklediler. Bunlardan biri de Halid'in eşi Yıldız'ın eski sevgilisi Kemal oldu. Diziye şöfor olarak giren Kemal'ın zamanla zengin bir iş adamı olduğu ortaya çıktı.

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Halid'in ilk eşi Ender ile işbirliği yapan Kemal'in amacı ise Halid'in 3. eşi olan Yıldız'ı tekrar elde edebilmek yarım kalan evlilik hayalini tamamlayabilmekti.

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Tüm bunlar yaşanırken dizinin en saf ve temiz aşkı olarak gösterilen Alihan ve Zeynep aşkında ise işler değişti. Tam evlenecekler derken bu kez Halid'in eski eşi Yıldız anlaşma imzalayarak Alihan ile evlendi.

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Evlilik formalite bile olsa Zeynep ve Alihan aşkı yarım kaldı. Tabii ki dizideki entrika bununla bitmedi. Halid'in kızı ile yakınlaşan Kemal'i bu kez Yıldız kıskanmaya başladı ve içindeki Kemal aşkı tekrar başladı.

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Zaman zaman eski eşi Ender ile sevişen Halid ise Yıldız'ın her şeyi öğrenmesi sonucu özür diledi ve ilişkilerine devam etme kararı aldılar...

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Seyircinin artık beynini iyice yakan ve bu kadar da olmaz dedirten son olay ise Kemal ile Yıldız arasında yaşandı. Özelllikle 17 Aralık pazartesi günü yayınlanacak 27. bölümde ise bolca Kemal ile Yıldız'ın öpüşme sahnelerini izleyeceğiz gibi...

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Hal böyle olunca izleyicinin artık iyice kafası karıştı. Kim kiminle sevgili, kim kiminle birlikte oldu her şey birbirine girdi. Diziyi de ti'ye alan seyirciler Yasak Elma'nın ilişki haritasını çıkardı sosyal medyada geyikler döndü.

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