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Yasak Elma'da Şahika'dan Yıldız ve Halit'e korkunç tuzak! Bebeğin babası kim? Yasak Elma 51. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2019 02:54 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 51. son bölümüyle ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Yıldız anne oldu. Halit ise bebeğin kendisinden olup olmadığından şüphelenince DNA testi yaptırdı. Test sonuçlarına göre bebeğin babası olmadığını gören Halit çılgına döndü ve Yıldız'ı hayatından çıkardı. Ancak Şahika'nın yaptığı korkunç plan Halit ile Yıldız'ın bebeğinin başkasına verilmesine yol açtı. Peki Yaska Elma 52. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Yasak Elma 51. son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma, 51. son bölümüyle 30 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Yasak Elma'nın son bölümünde, Şahika'nın korkunç planı Yıldız'ı bitirdi. Hastanede doğum yaparak bebeğini kucağına alan Yıldız, anne olmanın mutluluğunu yaşayamadı. Halit şüphelenmesi üzerine DNA testi yaptırdı ve bebeğinin babası olmadığını öğrendi. Test sonuçlarını Yıldız'a gösteren Halit öfkeden çılgına döndü. Yıldız ise bebeğin babasının kendisi olduğunu söylemesine rağmen Halit'i inandıramadı. Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. Şahika plan yaparak hastanede yeni doğan bebeklerin bilgilerini değiştirtti. Böylece aslında Halit ve Yıldız'ın bebeği başka bir aileye verildi.

YASAK ELMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma'nın 7 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek olan 52. yeni bölümünün fragmanı ise Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.

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