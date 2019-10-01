Yasak Elma'da Şahika'dan Yıldız ve Halit'e korkunç tuzak! Bebeğin babası kim? Yasak Elma 51. son bölüm izle!

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma, 51. son bölümüyle 30 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Yasak Elma'nın son bölümünde, Şahika'nın korkunç planı Yıldız'ı bitirdi. Hastanede doğum yaparak bebeğini kucağına alan Yıldız, anne olmanın mutluluğunu yaşayamadı. Halit şüphelenmesi üzerine DNA testi yaptırdı ve bebeğinin babası olmadığını öğrendi. Test sonuçlarını Yıldız'a gösteren Halit öfkeden çılgına döndü. Yıldız ise bebeğin babasının kendisi olduğunu söylemesine rağmen Halit'i inandıramadı. Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. Şahika plan yaparak hastanede yeni doğan bebeklerin bilgilerini değiştirtti. Böylece aslında Halit ve Yıldız'ın bebeği başka bir aileye verildi.

YASAK ELMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma'nın 7 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek olan 52. yeni bölümünün fragmanı ise Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.



