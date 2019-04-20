Yasak Elma'da Yıldız'a büyük şok! 'Senin baban Zeynep'in babasını öldürdü' Yasak Elma 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma dizisinin 22 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan 42. yeni bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanacak. Yasak Elma'da Yıldız'ın babası ortaya çıkıyor ve Ender'le konuşuyor. Zeynep'in babasını öldürdüğünü söyleyen Yıldız'ın babası, Halit'i ise 'Bana bunu yapmamanı söylemiştim' diyerek vuruyor. Yıldız ise Ender'den babası ve Zeynep'le ilgili duydukları karşısında donup kalıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma finalinde bir türlü kavuşamayan aşıklar Zeynep ve Alihan ise mutlu sona ulaştı. Zeynep ve Alihan görkemli bir düğünle evlendi.

Kaya, Ender ve Halit'in oğlu Erim'in kendi çocuğu olduğundan şüphe etti. Erim'i konsere götüren Kaya, su içtiği bardaktan örnek aldırtarak babalık testi yaptırdı. Kaya'nın DNA testi yaptırdığını öğrenen Ender ise şoka girdi. Ancak DNA testinde Erim'in Kaya'nın oğlu olmadığı ortaya çıktı. Ender'in yıllar önce doğum yaptığı anları hatırladığı sahne ise kafaları karıştırdı. Ender'in doğumun hemen ardından erkek bebeğini başka bir aileye verilmek üzere hemşireye vermesi dikkat çekti. Ender'in gözyaşlarıyla hatırladığı anısından sonra 'Kaya ve Ender'in başka bir çocukları mı var?' sorusu akıllara geldi.

Zeynep, Elif hakkında yanlış düşündüğünün farkına varmış olsa da içi rahat değildir. Asuman, Zeynep ve Alihan’ın yeni bir sorun çıkmadan evlenmesini ister. Alihan’ın yaptıkları Asuman ve Yıldız’ı şüphelendirir. İkisinin şüphesi Zeynep’e sıçrar. Ender’in Kaya’yla olan yakınlaşması Ender’in geçmişle yüzleşmesine neden olur.



