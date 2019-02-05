Yasak Elma'da Yıldız'ın yaptıkları ortaya çıkıyor! Yasak Elma 32. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut'un paylaştığı Yasak Elma dizisi 4 Şubat Pazartesi akşamı 31. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, Yıldız ve Ender'in anlaşması damga vurdu. Diğer yandan ise Zehra, Alihan'ı kıskandırmak için yeni bir ilişkiye adım attı. Zeynep, yeni sevgilisi Dündar'la Alihan'ın karşısına çıktı. Alihann kıskançıktan deliye döndü.

Yıldız ve Ender ise Kemal ve Zehra birlikteliğini bitirmek için harekete geçti. Kemal ise kendisine oynanan oyunu fark etti. Yıldız ise Ender'e güvenmekle nasıl bir hata yaptığını anladı.

Zeynep, Alihan'ı hiç beklemediği şekilde yaralıyor. Zeynep bunca olaydan sonra onu korumayacağını söylüyor. Alihan ise yanıldığını söyleyerek Zeynep'in onu bile bile ateşe atacağını tahmin edemediğini söylüyor. Erim babasının arabasını alıp arkadaşları ile dışarı çıkıyor. Yolda dikkatsizliği yüzünden birine çarpıyor. Arkadaşları arabadan inerek kaçıyorlar.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Ender, işbirliği yaparak Kemal ve Zehra birlikteliğini bitirmek için harekete geçerler. Alihan, Zeynep ve Dündar’ın birlikteliğine inanmak istememekte ve onu geri kazanmanın yollarını aramaktadır. Kemal’in üstüne oynanan oyunları fark etmesi uzun sürmez. Yıldız yanlış kişiye güvenmesinin bedelini ağır ödeyecektir.

