Yasak Elma dizisine bir sürpriz transfer daha!

Pazartesi günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan “Yasak Elma” dizisi, sürpriz isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ dizisine Yeliz Şar konuk olurken, Sarpcan Köroğlu kadroya dahil oldu.

Defne (Yeliz Şar), Ender’le (Şevval Sam) yakın arkadaşken Halit’le (Talat Bulut) sevgili olmuş, ve yıllar sonra karşılaştığında, tekrar duyguları harekete geçmiş güzel ve varlıklı bir kadındır.

Kemal (Sarpcan Köroğlu) ise Yıldız’ın (Eda Ece) en büyük aşkı ve bir gün evli kaldığı kocasıdır. Yıllar sonra Yıldız’ın karşısına çıkma sebebi hem ondan intikam almak, hem de ne kadar güçlü olduğunu göstermektir. Yasak Elma her pazartesi saat 20:00'de FOX'ta...





