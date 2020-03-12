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Yasak Elma dizisine flaş transfer! Can Nergis hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2020 20:42 | Son Güncelleme

Başrollerini Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştıkları, FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'ya ünlü oyuncu Can Nergis de dahil oldu.

Yasak Elma dizisine flaş transfer! Can Nergis hangi rolde oynayacak?

Halit'in her şeyini kaybettiği, Yıldız'ın bir anda zengin olduğu ve Şahika'nın Nadir ile evlendikten hemen sonra onu öldürmesi ile holdingin başına geçtiği dizide aksiyon hiç hız kesmeden devam ediyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna en son Gökhan Alkan katılmış ve Kerim karakterinin neler yapacağı konusunda merak yaratmıştı.

Şimdi de Can Nergis kadroya dahil oluyor. Daha önce Paşa Gönlüm, Tatlı İntikam, Umuda Kelepçe Vurulamaz, Anne ve Börü gibi dizilerde yer alan oyuncu dizide Mert karakterini canlandıracak.

Mert karakterinin canlandıracağı karakterin ise dizide neleri değiştireceği henüz bilinmiyor.

can

CAN NERGİS KİMDİR?

Diziseverlerin yakından tanıdığı Can Nergis son olarak 'Börü' dizisindeki rolü ile hatırlanıyor. Oyunculuktan önce modellik yapan Can Nergis, uzun yıllar Uzak Doğu ülkelerinde yaşadı. İşte, son dönemin popüler isimlerinden Can Nergis hakkında detaylar...

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açmıştır.

2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen 'Börü' dizisinde rol aldı.

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