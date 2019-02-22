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Yasak Elma dizisine sürpriz konuk!

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2019 23:43 | Son Güncelleme

FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma'ya yeni bölümde sürpriz bir isim konuk oluyor.

Yasak Elma dizisine sürpriz konuk!

Memo Davran, Pazartesi gününün en çok izlenen dizilerinden “Yasak Elma”ya konuk olmaya hazırlanıyor.

Memo Davran, Yıldız (Eda Ece), Zehra (Şafak Pekdemir) ve Kemal (Sarp Can Köroğlu) ile aynı sahneyi paylaşacak.

Başarılı oyuncu, 25 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 34. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

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Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı Yasak Elma dizisi her Pazartesi 20.00’de FOX’ta!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
az yakışıklı alın laaa bu ne ? zehranın kocası da rol yapamıyor zaten ügfff
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