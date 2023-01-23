Yasak Elma final yapacak mı? Yasak Elma’nın filmi geliyor

Yasak Elma dizisiyle ilgili 2 bomba gelişme dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Şevval Sam ve Eda Ece'nin uzun süredir rol aldığı Yasak Elma dizisinin bu sezon sonu final yapması planlanıyordu.

Yasak Elma dizisi 6 sezondur seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Disney Plus bünyede olan FOX’un fenomen dizisi Yasak Elma’nın filmini yayınlayacak.

YASAK ELMA FİLMİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor.

Öte yandan Yasak Elma’yla ilgili kulislerde bir de bomba bilgi dolaşıyor. Fenomen dizinin bu sezon biteceği açıklanmış, başta Eda Ece olmak üzere oyuncular da bu bilgiyi teyit etmişti. Ancak resmi bir bilgi olmamakla beraber duayen yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin 7. Sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

