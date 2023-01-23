MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma final yapacak mı? Yasak Elma’nın filmi geliyor

Yasak Elma final yapacak mı? Yasak Elma’nın filmi geliyor

23.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Sam ve Eda Ece'nin uzun süredir rol aldığı Yasak Elma dizisi reytinglerine kıyamadı. Final yapılması düşünülen dizinin reytingleri çok iyi olduğu için yönetmen çekimlere devam etmek istiyor. Bir diğer iddia ise Yasak Elma filminin Disney Plus’da yayınlanacağı yönünde.

Yasak Elma final yapacak mı? Yasak Elma’nın filmi geliyor

Yasak Elma dizisiyle ilgili 2 bomba gelişme dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Şevval Sam ve Eda Ece'nin uzun süredir rol aldığı Yasak Elma dizisinin bu sezon sonu final yapması planlanıyordu.

Yasak Elma dizisi 6 sezondur seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Disney Plus bünyede olan FOX’un fenomen dizisi Yasak Elma’nın filmini yayınlayacak.

YASAK ELMA FİLMİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor.

Ünlü modelin şoke eden görüntüsü! Ünlü modelin şoke eden görüntüsü!

Öte yandan Yasak Elma’yla ilgili kulislerde bir de bomba bilgi dolaşıyor. Fenomen dizinin bu sezon biteceği açıklanmış, başta Eda Ece olmak üzere oyuncular da bu bilgiyi teyit etmişti. Ancak resmi bir bilgi olmamakla beraber duayen yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin 7. Sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile dizisinin afişi sosyal medyayı salladıAile dizisinin afişi sosyal medyayı salladı
Göğüsleri gündem olmuştu! Kalçasına inen dekoltesiyle poz verdiGöğüsleri gündem olmuştu! Kalçasına inen dekoltesiyle poz verdi
Şaşırtan sözler! “Dudakları pörtlemiş, alnı kırışmayan...”Şaşırtan sözler! “Dudakları pörtlemiş, alnı kırışmayan...”
Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam yasak elma ele

En Çok Okunan Haberler

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi!

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi!

Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"

Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Seccade paylaştıktan sonra üstsüz poz verdi! Tepki çekti

Seccade paylaştıktan sonra üstsüz poz verdi! Tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.