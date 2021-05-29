Yasak Elma’nın Asuman’ı Melisa Doğu’nun Hadise taklidi sosyal medyada olay oldu

Yasak Elma dizisi 4. sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verdi. Yaz arasında dizinin oyuncularının tekne turu yaptıkları kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Melisa Doğu ve kısa bir süre önce diziye veda eden Nesrin Cavadzade hep birlikte bir tekne turuna çıktılar. 5 kadın oyuncunun tatilden pozları ise Instagram’ı sallamaya devam ediyor!

YASAK ELMA KADINLARI TATİLDE

Renkli kişilikleri ve eğlenceli hallerini sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve videolarla paylaşan oyuncular, birlikte ne kadar eğlendiklerini de gösteriyorlar.

Bir akşam sohbeti sırasında yaşanan bir anın görüntüleri ise görenleri kahkahaya boğdu. Dizide Eda Ece’nin oynadığı Yıldız’ın annesi Asuman’a hayat veren Melisa Doğu’nun Hadise’nin dans taklidini yaptığı anlar, sosyal medyayı kırdı geçirdi!



