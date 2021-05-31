Yasak Elma'nın başrolü Eda Ece'den şampiyon sevgilisi Buğrahan Tuncer'e sürpriz kutlama!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren başarılı oyuncu Eda Ece, son paylaşımı ile ilgi odağı oldu.Geçtiğimiz haftalarda sezon finaline giren dizinin ardından tatil sezonunu açan Ece, Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile fotoğrafını paylaşarak, hem Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı hem de sevgilisini tebrik etti.

Eda Ece Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer'i böyle kutladı!

Bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Eda Ece, Anadolu Efes'in Euroleague'de şampiyon olmasının ardından paylaşımda bulundu.

Sevgilisini tebrik etti Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur." mesajını yayınladı. Oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. Ece, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

Araları bozuk deniliyordu Kısa süre önce diziden ayrılan Nesrin Cavadzade ile aralarının açık olduğu konuşulan Eda Ece, Cavadzade ile tekne tatilinde fotoğraf yayınlamasıyla kafaları karıştırdı.

Kız kıza tatildeler Geçtiğimiz haftalarda Ece, 'Yasak Elma' dizisinin sezon yapmasının ardından rol arkadaşları ile kız kıza tatile çıktı. Ünlü oyuncu tatilinden sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.