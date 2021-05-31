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  4. Yasak Elma'nın başrolü Eda Ece'den şampiyon sevgilisi Buğrahan Tuncer'e sürpriz kutlama!

Yasak Elma'nın başrolü Eda Ece'den şampiyon sevgilisi Buğrahan Tuncer'e sürpriz kutlama!

31.05.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı dizi 'Yasak Elma'nın sezon finali yapmasının ardından soluğu arkadaşları ile tatilde alan Eda Ece, son paylaşımıyla dikkat çekti. Basketbolcu sevgilisi ile fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu fotoğrafının altına ise," Euroleague şampiyonu Anadolu Efes!!!!!!! Tebrikler!!!!!!! gurur" notunu düştü.

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren başarılı oyuncu Eda Ece, son paylaşımı ile ilgi odağı oldu.Geçtiğimiz haftalarda sezon finaline giren dizinin ardından tatil sezonunu açan Ece, Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile fotoğrafını paylaşarak, hem Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı hem de sevgilisini tebrik etti.

Eda Ece Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer'i böyle kutladı!

Bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Eda Ece, Anadolu Efes'in Euroleague'de şampiyon olmasının ardından paylaşımda bulundu.

Sevgilisini tebrik etti

Sevgilisini tebrik etti
Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur." mesajını yayınladı. Oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. Ece, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

Araları bozuk deniliyordu

Araları bozuk deniliyordu
Kısa süre önce diziden ayrılan Nesrin Cavadzade ile aralarının açık olduğu konuşulan Eda Ece, Cavadzade ile tekne tatilinde fotoğraf yayınlamasıyla kafaları karıştırdı.

Kız kıza tatildeler

Kız kıza tatildeler
Geçtiğimiz haftalarda Ece, 'Yasak Elma' dizisinin sezon yapmasının ardından rol arkadaşları ile kız kıza tatile çıktı. Ünlü oyuncu tatilinden sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Koronavirüsü atlattı

Koronavirüsü atlattı
Koronavirüsü atlatan başarılı oyuncu, "Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp, solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum" şeklinde konuşmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes Yasak Elma dizisi Eda Ece
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