Yasak Elma’nın Cansu’su Nilperi Şahinkaya peş peşe paylaşımlarıyla diziye veda etti

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri, Çağatay ve Yıldız’ın evini basan Cansu, kalabalık davet sırasında silahını ateşledi. Patlayan silahtan çıkan kurşunla Şahika öldü, Cansu da hapse girdi. Dizide Nesrin Cavadzade’nin hayat verdiği Şahika’nın cenaze sahnesi de yeni bölümde yayınlandı.

Cavadzade’nin geçtiğimiz hafta dizinin setinde yaşanan bir tartışma sonrası seti terk edip gittiği ve yapımcı Fatih Aksoy’un da kendisine ulaşamadığı, sonrasında patlayan silahtan çıkan kurşunun Şahika karakterini öldürdüğü şeklinde hikâyede değişiklik yapıldığı konuşuldu. Nesrin Cavadzade’nin ayrılığı ile ilgili ortaya çıkan iddialar sonrasında diziden ayrılmasıyla birlikte, Cansu karakteri de yaptıkları yüzünden tutuklandı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA, YASAK ELMA’YA VEDA ETTİ

Böylece Nilperi Şahinkaya da diziden ayrılmış oldu. Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce diziye dahil olmuştu. Kötü niyetli bir karakteri hayat veren Şahinkaya’nın diziden gidişi için, oyuncular ve çalışanlar tarafından da sosyal medyada veda paylaşımları yapıldı.