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Yasak Elma’nın Cansu’su Nilperi Şahinkaya peş peşe paylaşımlarıyla diziye veda etti

05.05.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin entrikası bol Yasak Elma dizisine Cansu karakteriyle katılan Nilperi Şahinkaya, 109. bölümle birlikte diziye veda etti. Nilperi Şahinkaya, peş peşe yaptığı paylaşımla dizide beraber çalıştığı arkadaşlarına veda etti.

Yasak Elma’nın Cansu’su Nilperi Şahinkaya peş peşe paylaşımlarıyla diziye veda etti

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri, Çağatay ve Yıldız’ın evini basan Cansu, kalabalık davet sırasında silahını ateşledi. Patlayan silahtan çıkan kurşunla Şahika öldü, Cansu da hapse girdi. Dizide Nesrin Cavadzade’nin hayat verdiği Şahika’nın cenaze sahnesi de yeni bölümde yayınlandı.

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Cavadzade’nin geçtiğimiz hafta dizinin setinde yaşanan bir tartışma sonrası seti terk edip gittiği ve yapımcı Fatih Aksoy’un da kendisine ulaşamadığı, sonrasında patlayan silahtan çıkan kurşunun Şahika karakterini öldürdüğü şeklinde hikâyede değişiklik yapıldığı konuşuldu. Nesrin Cavadzade’nin ayrılığı ile ilgili ortaya çıkan iddialar sonrasında diziden ayrılmasıyla birlikte, Cansu karakteri de yaptıkları yüzünden tutuklandı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA, YASAK ELMA’YA VEDA ETTİ

Böylece Nilperi Şahinkaya da diziden ayrılmış oldu. Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce diziye dahil olmuştu. Kötü niyetli bir karakteri hayat veren Şahinkaya’nın diziden gidişi için, oyuncular ve çalışanlar tarafından da sosyal medyada veda paylaşımları yapıldı.

Eda Ece’nin diziden ayrılan her iki isme de vedasındaki sözleri dikkat çekti. Oyuncu, “Görüşürüz kızlar, dizi ne ki hayatta beraberiz” notunu düştü paylaşımına…

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Nilperi Şahinkaya da ilk kez birlikte çalıştığı ve iyi arkadaş oldukları Eda Ece’nin mesajına “Edam, dizinin en güzel hediyelerinden biri seni tanımak oldu” yanıtını verdi…

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Şahinkaya daha sonra dizinin kamera arkası ekibinden kişilerin yayınladığı veda mesajlarına da tek tek yanıt verdi…

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Yasak Elma dizisi Nilperi Şahinkaya
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