Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam'ın karavan tatili!

Ünlü oyuncu Şevval Sam, rol arkadaşları Eda Ece ve Nesrin Cavadzade ile Ege koylarını turladıktan sonra seyahatine 'Prenses' adını verdiği karavanı ile devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl arkadaşından satın aldığı karavanın yenilenme süreciyle bizzat kendisi ilgilenen Sam, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınladı.



Güneşin ve denizin keyfini çıkaran 48 yaşındaki oyuncu, bu karesine, "Prenses'i tatile götüreyim' dedim. O da haketti artık..." notunu düştü.

"İÇ TASARIMI BANA AİT"

Sam, “Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. Karavanla insan daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sam, daha önce de "Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı. Bana bu 2021’in ilk hediyesi oldu" şeklinde konuşmuştu.





