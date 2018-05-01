MAGAZİN

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut'tan şaşırtan dans!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 00:50 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Halit karakterini canlandıran usta oyuncu Talat Bulut'tan şaşırtan video.

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut'tan şaşırtan dans!

Yasak Elma dizisinde iş adamı Halit Argun karakterine hayat veren usta oyuncu Talat Bulut, sosyal medyada dizideki karakterinin aksine takipçilerini kahkahaya boğuyor.

Usta oyuncunun set aralarında paylaştığı eğlenceli videolar takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni alıyor. Bulut, dizideki oyuncu arkadaşı Mehmet Pamukçu ile çektiği son videoyla da sosyal medyaya damgasını vurdu.

80’lerin ünlü müzik grubu ‘The Blues Brothers’ı (Cazcı Kardeşler) canlandıran ikili, grubun ‘Everybody Needs Somebody’ şarkısına playback yapıp dans etti. Yıllara meydan okuyan oyuncuya takipçileri ‘Hiç yaşlanmayacaksınız herhalde’ cümleleriyle karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut yasak elma

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