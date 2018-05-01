Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut'tan şaşırtan dans!

Yasak Elma dizisinde iş adamı Halit Argun karakterine hayat veren usta oyuncu Talat Bulut, sosyal medyada dizideki karakterinin aksine takipçilerini kahkahaya boğuyor.

Usta oyuncunun set aralarında paylaştığı eğlenceli videolar takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni alıyor. Bulut, dizideki oyuncu arkadaşı Mehmet Pamukçu ile çektiği son videoyla da sosyal medyaya damgasını vurdu.

80’lerin ünlü müzik grubu ‘The Blues Brothers’ı (Cazcı Kardeşler) canlandıran ikili, grubun ‘Everybody Needs Somebody’ şarkısına playback yapıp dans etti. Yıllara meydan okuyan oyuncuya takipçileri ‘Hiç yaşlanmayacaksınız herhalde’ cümleleriyle karşılık verdi.

