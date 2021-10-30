Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile sarmaş dolaş! Yorum yağdı!

Başrollerini Şevval Sam ve Eda Ece'nin paylaştığı Yasak Elma'da hayat verdiği Kumru karakteriyle adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, dizide yasak aşk yaşadığı rol arkadaşı Berk Oktay ile samimi pozunu paylaştı.

Dizide, Yıldız ile evliyken, Kumru ile birlikte olan Çağatay'a hayat veren Berk Oktay, kollarını Biran Damla Yılmaz'ın boynuna dolayarak kameralara poz verdi.

Sosyal medya kullanıcıları ''Yıldız'ın yuvasının dağılışını mı kutluyorsunuz?'' ve ''Yıldız görmesin'' gibi yorumlar yaptı.

Yasak Elma'nın son bölümüne Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin Kumru ve Çağatay'dan aldığı intikam damga vurmuştu.





