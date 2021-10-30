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  4. Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile sarmaş dolaş! Yorum yağdı!

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile sarmaş dolaş! Yorum yağdı!

30.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle magazin gündemini meşgul eden güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın, rol arkadaşı Berk Oktay ile verdiği poza yorum yağdı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile sarmaş dolaş! Yorum yağdı!

Başrollerini Şevval Sam ve Eda Ece'nin paylaştığı Yasak Elma'da hayat verdiği Kumru karakteriyle adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, dizide yasak aşk yaşadığı rol arkadaşı Berk Oktay ile samimi pozunu paylaştı.

Dizide, Yıldız ile evliyken, Kumru ile birlikte olan Çağatay'a hayat veren Berk Oktay, kollarını Biran Damla Yılmaz'ın boynuna dolayarak kameralara poz verdi.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile sarmaş dolaş! Yorum yağdı!

Sosyal medya kullanıcıları ''Yıldız'ın yuvasının dağılışını mı kutluyorsunuz?'' ve ''Yıldız görmesin'' gibi yorumlar yaptı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile sarmaş dolaş! Yorum yağdı!

Yasak Elma'nın son bölümüne Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin Kumru ve Çağatay'dan aldığı intikam damga vurmuştu.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile sarmaş dolaş! Yorum yağdı!

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Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi Biran Damla Yılmaz Berk Oktay
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