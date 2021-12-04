Yasak Elma’nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz’dan jakuzi pozu

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren oyuncu Biran Damla Yılmaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isimlerin başında geliyor. Yasak Elma dizisiyle kariyerinde dikkat çeken bir çıkış yakalayan oyuncunun performansı, hayranları tarafından takdir topluyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmayan güzel oyuncu, ara sıra yaptığı paylaşımlarla hayranlarını sevindiriyor. Biran Damla Yılmaz, son olarak yaz mevsiminden kalma fotoğraflarını derlediği bir albüm paylaştı.

Biran Damla Yılmaz’ın, “Yazdan kalan birkaç fotoğrafın arasından birkaçı” notuyla paylaştığı albümde en çok ilgi gören pozu üzerinde bornozuyla jakuzinin kenarında oturarak verdiği pozu oldu.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz İstanbul'da dünyaya geldi. Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıktı. Çılgın Dersane 4: Ada, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj yapımlarıyla adını duyuran Biran Damla Yılmaz şimdilerde Yasak Elma dizisiyle izleyicilerle buluşuyor.

