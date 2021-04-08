 Yasak Elma'nın yeni bölümünde büyük sürpriz! Yakışıklı oyuncu diziye geri dönüyor 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını aradı. Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalıştı. Ancak Hasan Ali, Şahika'nın oyununa gelmedi.