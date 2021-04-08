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  4.  Yasak Elma'nın yeni bölümünde büyük sürpriz! Yakışıklı oyuncu diziye geri dönüyor 

 Yasak Elma'nın yeni bölümünde büyük sürpriz! Yakışıklı oyuncu diziye geri dönüyor 

08.04.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma'nın 106. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ender, Hasan Ali'yi Şahika'dan ayrılarak kendisi evlenme planları yapacak.

 Yasak Elma'nın yeni bölümünde büyük sürpriz!

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade ve Gülenay Kalkan’nın paylaştığı Yasak Elma dizisi 106. son bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni plan fragmanına ise Kaya'nın geri dönüşü damga vuracak.

ENDER, KAYA'YI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNÜYOR

ENDER, KAYA'YI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNÜYOR
Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Kaya yeniden ortaya çıkıyor. Kaya'nın geri döndüğünü gören Ender ise büyük bir şok yaşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını aradı. Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalıştı. Ancak Hasan Ali, Şahika'nın oyununa gelmedi.

Şirketin başına geçmeyi isteyen Ender, karşısında eski eşi Kaya'yı görür görmez büyük bir şok yaşar. Geçen sezon diziden ayrılan Barış Kılıç da Kaya Ekinci rolüyle tekrardan yeni bölümde Yasak Elma'ya dâhil oluyor.

Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi
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