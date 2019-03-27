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Yasak Elma'nın Yıldız'ı dekoltesiyle olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

FOX TV'nin iddialı dizisi Yasak Elma'da başrol oyuncusu Eda Ece'nin göğüs dekoltesi olay oldu. Eda Ece'nin cesur tercihi hayranlarını mest etti.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı dekoltesiyle olay oldu

FOX TV'nin entrikalarla gündeme gelen dizisi Yasak Elma'ya Yıldız'ın göğüs dekoltesi damga vurdu. 38'inci son bölümü ile pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan dizide Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin göğüs dekoltesi, seyircinin gözünden kaçmadı.

Halit Argun'un 3'üncü eşi olan Yıldız'ın, kardeşi Zeynep'in düğününde giydiği elbise diziye damga vurdu. Son bölümlerde özellikle Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız karakterinin derin göğüs dekolteli kıyafetler giymesi dikkat çekti.

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Sosyal medyada da gündem olan Yıldız'ın son giydiği elbisede göğüs ucunun görünmesi ise ekran başındaki seyircinin gözünden kaçmadı.

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Yıldız'ın göğüs ucunun göründüğü şeffaf elbise gecenin konusu oldu. Diziyi izleyenler bu sahneye sosyal medyada yorum yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece

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