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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den öpüşme itirafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:51 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, konuk olduğu YouTube programında öpüşme sahneleri hakkında "Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok" dedi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler isimli programa konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Eda Ece, öpüşme itirafıyla gündeme geldi.

"ÖPÜŞMEYİ SEVMİYORUM"

Yer aldığı projelerle dikkat çeken Eda Ece "Öpüşme sahneleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna şu cevabı verdi: "Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim oynadım. Aşk oynamayı da sevmiyorum. Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok; kendi kendime rollerimi sevdiriyorum. Öpüşmeyi sevmiyorum. Bayram değil seyran değil. Ama bunu söylemek acemilik olur. Bir oyuncu o rol ne gerektiriyorsa orada Eda yok Yıldız var onu yapacaksın. O disiplin ve zekaya sahibim. O yüzden bunun pazarlığına girmiyorum."

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"KAYSERİ'YE GİTTİK BİZİM KİMSE UMURSAMADI"

Gupse Özay ve Buğra Gülsoy ile başrol oynadığı Görümce filmi için Kayseri'ye giden Eda Ece, film gösterimine kimsenin gelmediği ve kendilerini kimsenin tanımadığını anlattı. Konu hakkında konuşan Eda Ece, "Film öncesi AVM'ye girdim ama kimse yok. Şehri ne zaman terk ettiler diye biz bir gerildik. Bir kadın çocuğuyla geldi ama bizi hiç umursamadı. Bu kadar güzel bir şehir olamaz. Tanınırlıktan memnun olmayan ünlüler gidebilir. Biz kadının yanına gidip fotoğraf çektirdik başka da kimse gelmedi." dedi.

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Eda Ece yasak elma youtube öpüşme

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