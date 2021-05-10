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  4. Yasak Elma’nın Yıldız'ı Eda Ece’den sevindiren haber!

Yasak Elma’nın Yıldız'ı Eda Ece’den sevindiren haber!

10.05.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisinin, fenomen karakteri Yıldız’a hayat veren Eda Ece, yeni açıklamalarda bulundu. En büyük hayallerinden birinin kendi yazdığı bir komediyle ekranlarda yer almak olduğunu söyleyen Eda Ece, hayallerinin peşinden gitmek için harekete geçti ve kendi komedi senaryosunu yazacağını açıkladı.

Eda Ece, yıllar önce Londra’da yaşarken bir senaryo yazımına zaten başlamıştı. Ancak bir dizi projesi sebebiyle yazmaya ara vermişti. Eda Ece, şimdilerde o yarım bıraktığı senaryoyu tamamlayacağını açıkladı. Yapımcı Fatih Aksoy ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt ile anlaşan Ece, tatil sonrasında çalışmalara başlayacağını söyledi.

En büyük hayalimdi

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Eda Ece, komedi senaryosu yazmaya başladı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, bir komedi dizisi yazan Eda Ece’nin en büyük hayali, kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak.
Yıllar önce Londra’dayken yazmaya başladığı senaryosuna uzun soluklu dizi projesi nedeniyle ara veren güzel oyuncu, şimdilerde yeniden yazmaya başlamış. Yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt’a yazdıklarını gösteren ve onay alan Eda Ece, tatil sonrası bir aksilik çıkmazsa yeni dizisinin çalışmalarına başlayacak.
Senaryo yazmayı çok seven Ece, yazdıklarının çevresi tarafından beğenilmesinden ötürü ise çok mutlu.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi Eda Ece
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