Yasak Elma’nın Yıldız'ı Eda Ece’den sevindiren haber!

Eda Ece, yıllar önce Londra’da yaşarken bir senaryo yazımına zaten başlamıştı. Ancak bir dizi projesi sebebiyle yazmaya ara vermişti. Eda Ece, şimdilerde o yarım bıraktığı senaryoyu tamamlayacağını açıkladı. Yapımcı Fatih Aksoy ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt ile anlaşan Ece, tatil sonrasında çalışmalara başlayacağını söyledi.

En büyük hayalimdi

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Eda Ece, komedi senaryosu yazmaya başladı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, bir komedi dizisi yazan Eda Ece’nin en büyük hayali, kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak.

Yıllar önce Londra’dayken yazmaya başladığı senaryosuna uzun soluklu dizi projesi nedeniyle ara veren güzel oyuncu, şimdilerde yeniden yazmaya başlamış. Yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt’a yazdıklarını gösteren ve onay alan Eda Ece, tatil sonrası bir aksilik çıkmazsa yeni dizisinin çalışmalarına başlayacak.