MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın yıldızları birlikte tatile çıktı! Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu'dan tekne pozu

Yasak Elma'nın yıldızları birlikte tatile çıktı! Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu'dan tekne pozu

27.05.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinin yıldızları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu birlikte tatil yapıyor. Tekne turuna çıkan ünlü oyuncular tatil pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Yasak Elma'nın yıldızları birlikte tatile çıktı! Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu'dan tekne pozu

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın sezon finali yapmasının ardından, dizinin oyuncuları soluğu tatilde aldı. Yasak Elma'nın yıldızları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu tatilde de buluştu.

"YASAK ELMA 4. SEZON BİTER KIZLAR TATİLE ÇIKAR"

Ege sahillerinde güneşin ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncular tekne turu yaptı.

Eda Ece rol arkadaşlarıyla birlikte çekilen tatil fotoğrafını "Yasak Elma 4. sezon biter kızlar tatile çıkar! Sex and the City'nin 7. sezonu için buradayız" notuyla paylaştı. Ece'nin paylaşımına bir saat içinde 200 binden fazla beğeni geldi.

eda1

Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu da tatil fotoğrafını kendi hesaplarından paylaştı.

yasak1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aranan kişi seri katil çıktı! Canlı yayında kan donduran itirafAranan kişi seri katil çıktı! Canlı yayında kan donduran itiraf
Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece Gülenay Kalkan Nesrin Cavadzade Şevval Sam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Bakan Soylu noktayı koydu: Talimatım budur

Bakan Soylu noktayı koydu: Talimatım budur

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.