Yasak Elma'nın yıldızları birlikte tatile çıktı! Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu'dan tekne pozu

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın sezon finali yapmasının ardından, dizinin oyuncuları soluğu tatilde aldı. Yasak Elma'nın yıldızları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu tatilde de buluştu.

"YASAK ELMA 4. SEZON BİTER KIZLAR TATİLE ÇIKAR"

Ege sahillerinde güneşin ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncular tekne turu yaptı.

Eda Ece rol arkadaşlarıyla birlikte çekilen tatil fotoğrafını "Yasak Elma 4. sezon biter kızlar tatile çıkar! Sex and the City'nin 7. sezonu için buradayız" notuyla paylaştı. Ece'nin paylaşımına bir saat içinde 200 binden fazla beğeni geldi.

Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu da tatil fotoğrafını kendi hesaplarından paylaştı.





