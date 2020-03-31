Yasak Elma sezon finali mı yaptı? Eda Ece'nin sözleri kafa karıştırdı

FOX’ta haftanın ilk günü yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması merak konusu oldu. Bu gelişme üzerine dizi takipçileri ‘Yasak Elma neden yok’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle birçok dizi yayın hayatına bir süre ara verdi. Yasak Elma da o dizilerden biri...

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken Eda Ece'nin paylaşımı kafa karıştırdı. Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, Zeynep Bastık'la canlı yayında sohbet ederken şunları söyledi:

"Sete çıkmadığımız 2 hafta olacak. Bir hafta daha durduk. Herhalde fark etmeden sezon finali yaptık.

Ece'nin sözleri sosyal medyayı salladı. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy "Sezon finaliyle ilgili alınmış bir karar yok. Bu sezon bir daha başlayamayabiliriz de mayısta çekimlere devam da edebiliriz. Hiçbir şey belli değil" açıklamasını yaptı.



