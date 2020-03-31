MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma sezon finali mı yaptı? Eda Ece'nin sözleri kafa karıştırdı

Yasak Elma sezon finali mı yaptı? Eda Ece'nin sözleri kafa karıştırdı

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen fenomen dizi Yasak Elma'nın yeni bölümlerinin ne zaman çekileceği merak konusu... Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'nin konu üzerine söyledikleri kafa karıştırdı.

Yasak Elma sezon finali mı yaptı? Eda Ece'nin sözleri kafa karıştırdı

FOX’ta haftanın ilk günü yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması merak konusu oldu. Bu gelişme üzerine dizi takipçileri ‘Yasak Elma neden yok’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle birçok dizi yayın hayatına bir süre ara verdi. Yasak Elma da o dizilerden biri...

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken Eda Ece'nin paylaşımı kafa karıştırdı. Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, Zeynep Bastık'la canlı yayında sohbet ederken şunları söyledi:

"Sete çıkmadığımız 2 hafta olacak. Bir hafta daha durduk. Herhalde fark etmeden sezon finali yaptık.

Ece'nin sözleri sosyal medyayı salladı. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy "Sezon finaliyle ilgili alınmış bir karar yok. Bu sezon bir daha başlayamayabiliriz de mayısta çekimlere devam da edebiliriz. Hiçbir şey belli değil" açıklamasını yaptı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Kanal D'nin yeni dizisi başlıyor!Kanal D'nin yeni dizisi başlıyor!
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasak elma, Yasak Elma final, Eda Ece,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur oyuncuları hayranlarıyla YouTube'da buluştu! Çukur Evde 2. yeni bölüm izle!

Çukur oyuncuları hayranlarıyla evlerinden buluştu!

Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare'den Sancar'ı yıkan ayrılık yemini! Sefirin Kızı 15. son bölüm izle!

Sefirin Kızı dizisinde şok final!

Dudullu Postası Kanal D'de ne zaman başlıyor? İşte Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni dizisi başlıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekiminde koronavirüsü önlemleri

Maskeli, eldivenli, ambulanslı dizi seti!

TRT ve Seksenler ekibinden sürpriz proje! Birol Güven duyurdu: Dünyanın ilk ev yapımı dizisi geliyor

Ünlü yapımcı duyurdu: Dünyanın ilk ev yapımı dizisi geliyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır'dan Feyyaz'a şok suçlama: İhanet sayarım

EDHO'dan Hızır'dan şok sözler: İhanet sayarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.