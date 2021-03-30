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Yasak Elma ve Menajerimi Ara dizilerinin ortak noktasını çok az kişi fark etti

30.03.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günlerinin sevilen dizisi Menajerimi Ara ile Pazartesi gününün efsane yapımı Yasak elma arasındaki benzerliği çok az kişi fark etti. İki dizinin ortak noktası ise kullandıkları ev oldu.

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Yasak Elma ve Menajerimi Ara dizileri farklı günlerde yayınlanan farklı konularla yoluna devam eden iki yapım. Fox Tv’nin amiral gemilerinden Yasak Elma ile Star Tv’nin en sevilen yapımlarından Menajerimi Ara arasındaki ortak noktayı çok az kişi fark etti. Bazı izleyicilerin gözünden kaçmış olsa da aynı anda üstelik arka arkaya günlerde ekrana gelen bir dizide aynı evin kullanıldığı görülüyor.

Pek çok diziye mekân olan evler, izleyici tarafından da görülüyor. Örneğin, İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği Beykoz Kundura Fabrikası platosu içinde bulunan o muhteşem konak, şimdilerde Akrep dizisinin ana mekanı.

Pazar akşamı Menajerimi Ara dizisinde, Denizcan Aktaş’ın hayat verdiği Barış’ın evini, ertesi gün, Yasak Elma dizisinde Şevval Sam’ın oynadığı Ender’in evi olarak görmek de fark edenleri gülümseten bir ayrıntı!

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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