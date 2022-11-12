Yasak Elma'ya bomba transfer

Yasak Elma dizisi 6. sezonuda büyük bir ilgiyle izleniyor. Entrika üzerine entrikanın yaşandığı diziye son haftalarda Yıldız ile Ender’in meydan savaşı damgasını vuruyor.

Dizinin yeni bölümünün çekimleri öncesi büyük bir cast krizi yaşandı. Kumru’nun hastanesine kaldırılacağı sahnede göreceğimiz Selim Avcıoğlu rolü için çok sayıda ünlü isimle görüşme yapıldı.

Rol Emre Kızılırmak’ın oldu. Dizinin ilerleyen sahnelerinde Ender’in de yolu Selim’in hastanesine düşecek.

Kumru, doktor Selim’den çok etkilenecek.

