Yasak Elma'ya Ender'in kayıp oğlu Yiğit damga vurdu! Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. son bölüm izle!

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın paylaştığı Yasak Elma dizisi 42. son bölümüyle 22 Nisan Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma son bölüme, Ender'in yıllar önce terk ettiği oğlu Yiğit damga vurdu.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kaya Ender ilişkisini açığa çıkarmak için harekete geçerken Ender de Yıldız ile ilgili çok önemli bir şey öğrendi. Mustafa Ender'e gidiyor ve Zeynep'in babasının öldürdüğünü söyledi. Ender ise Yıldız'a Zeynep'in gerçek kardeşi olmadığını söyledi. Zeynep ile Alihan'ın mutluluğuna ise gölge düştü. Bu sırada Ender'in öz oğlu Yiğit hakkındaki gerçeği öğrendi.

Kaya’nın Ender’den gizli test yaptırması Ender’i çileden çıkarır. Yıldız ise Kaya ve Ender ilişkisini ispatlamak ve Ender’i şirketten göndermek peşindedir. Zeynep ve Alihan hak ettiği mutluluğa kavuştuklarını zannederken, parasını bitirip şehre dönen Mustafa’nın ise Ender’le tanışması olayların gidişatını değiştirecektir. Yıldız, Ender’in yaptığının karşılığını çok ağır bir şekilde vermek için harekete geçer. Bütün kapılar yüzüne kapanan Mustafa ise gözü dönerek herkesin hayatını değiştirecek korkunç bir karar verir.