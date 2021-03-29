Yasak Elma yeni bölüm fragmanı l Yıldız hamile

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Gülenay Kalkan, Erdal Özyağcılar ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 104. yeni bölümüyle 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana geliyor. Fox TV'nin 5. sezonuna da onay verdiği Yasak Elma'nın son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 104. BÖLÜM 1. FRAGMANI

YASAK ELMA 104. BÖLÜM 2. FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? YASAK ELMA 103. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? YASAK ELMA 104. BÖLÜM ÖZET

Hasan Ali, Çağatay'ı yanında tutabilmek için riskli bir karar verirken, Ender, Şahika ve Hasan Ali'yi ayırmanın yolunu bulur ve gözüne Ömer'i kestirir.

