Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Yasak Elma 2. sezondan ilk fragman

Fox TV'de ilk sezonuyla büyük ilgi gören Yasak Elma dizisi, sette taciz iddiasıyla sarsılmıştı. Talat Bulut'un bir set çalışanını taciz ettiği iddiası uzun süre gündeme gelmişti. Talat Bulut, kostüm sorumlusunu taciz ettiği suçlamasıyla ilgili takipsizlik kararı çıkmasının ardından “Yasak Elma” setine dönmüştü. Dizinin merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği,başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, OnurTuna, Sevda Erginci ve Eda Ece gibi isimlerin yer aldığı dizi "Yasak Elma" 10 Eylül akşamı 2.sezonuna başlıyor.

YASAK ELMA 13. BÖLÜM FRAGMANI (YENİ SEZON)

YASAK ELMA SEZON FİNALİ ÖZETİ

Zehra'nın şok evlilik kararı evde bomba etkisi yaratır. Ender Sinan'la karşılaşmasının şokunu yaşarken kendini temize çıkarma ve evde kalmaya devam etme çabasındadır. Yıldız Ender'in ona patronluk taslamasına katlamaz ve Ender'i herkesin içinde rezil etmenin yollarını arar. Yıldız'a karşı kinlenen Ender'in son hamlesini oynamak için eline büyük bir koz geçer.

Alihan geçmişte yaşadığı travmalarıyla yüzleşirken, Zeynep'i tamamen kaybedecek olduğunu ve bir karar vermek zorunda olduğunu anlar. Zeynep'i kazanmak isterken vereceği yanlış karar ve Cem'in sürpriz teklifi, Alihan Zeynep ilişkisini tamamen çıkmaza sokacaktır…



