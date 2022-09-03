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Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 6. sezon tarihi belli oldu mu?

03.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisi FOX Tv ekranlarının vazgeçilmez dizilerinden biri haline geldi. 5 sezondur yayınlanan dizi Yasak Elma'nın sıkı takipçileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yasak Elma dizisi konusu ve oyuncularıyla seyirciyi kendine bağlamayı başardı. 6. sezonu ile ekranlara dönecek olan Yasak Elma'nın yayın tarihi internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 6. sezon tarihi belli oldu mu? 5. sezon finalinde neler olmuştu? İşte yanıtları...

Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 6. sezon tarihi belli oldu mu?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in bulunduğu her hafta Pazartesi akşamları FOX Tv ekranlarında yayınlanıyordu. Yasak Elma en son 5. sezonu ile 146. bölümle sezon finali yaptı. Yasak Elma'nın yeni sezonu heyecan ile beklenirken dizinin takipçileri arama motorlarında "Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 6. sezonu ne zaman yayına başlayacak?" şeklinde aramalar yapıyor. İşe Yasak Elma yeni sezonuna dair merak edilen soruların yanıtları...

yasak elma yıldız

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisi bilindiği üzere 146. bölümü ile 5. sezon finalini yayınlamıştı. 6. sezonun ne zaman ekranlara geleceği hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Yasak Elma geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da yine Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

ender yıldız

YASAK ELMA SON BÖLÜM, SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Yıldız ve Ender, Handan'ın yeni ortak olmasıyla şoke olurlar. Handan ise bundan sonra Ender ve Yıldız'a nefes aldırmamaya kararlıdır. Diğer tarafta Çağatay, tüm bu olan bitenin arkasında Doğan'ın olduğunu anlayarak olanları su yüzüne çıkarmak için bir plan yapar.

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