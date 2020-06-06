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  4. Yasak kalktı! 30 metreden kendini denize bıraktı

Yasak kalktı! 30 metreden kendini denize bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde koronavirüs yasağının kalkmasının ardından gençlerin adeta ölüme meydan okuyan atlayışları da yeniden başladı. Yaklaşık 30 metrelik falezlerinden atlayan genç izleyenlere korkulu anlar yaşattı

Antalya’nın dünyaca Konyaaltı Sahili'ne, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen giriş yasağı 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Daha önce de sahildeki vatandaşlar ve gençlerin arkadaşları tarafından defalarca görüntülenen tehlikeli atlayışlara bir yenisi eklendi.

KENDİNİ DENİZE BIRAKTI

Yasağın ardından varyant seyir terası altındaki 30 metrelik falezin uç kısmına iki genç çıktı. Bu sırada kıyı kesiminde bulunan arkadaşları ise ’Ahmet, Ahmet hadi’ diye tempo tuttu. Bir süre sağına soluna bakan ve arkadaşlarına selam veren gençlerden biri, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendini denize bıraktı. Şortuyla çivileme şeklinde denize atlayan kişiyi arkadaşları da cep telefonuyla görüntüledi. Genç, bu tahlikeli atlayıştan yara almadan kurtulmayı başardı.

Kaynak: İHA

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