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Yasak kalktı, balıkçılar inci kefali için Van Gölü'ne ağlarını attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefalinin neslinin devamı için üreme döneminde uygulanan 3 aylık av yasağı sona erdi.

Yasak kalktı, balıkçılar inci kefali için Van Gölü'ne ağlarını attı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefalinin neslinin devamı için üreme döneminde uygulanan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bölgedeki balıkçılar, yasağın sona ermesiyle birlikte 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını Van Gölü'ne bıraktı.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan fakat üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin devamı için 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sona erdi. Van Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar da 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını göle attı. Son yıllarda dere yataklarında alınan tedbirler sayesinde popülasyonu önemli ölçüde artan inci kefali 9 ay boyunca avlanabilinecek. Kaçak avcılığın önüne geçilmesi için yoğun mücadele verilirken, koruma çalışmaları sayesinde Van balığının boyu uzuyor, sayısı da her geçen yıl artıyor.
AMACIMIZ DAHA ÇOK İNSANIN EKMEK YEMESİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nde uygulanan 90 günlük av yasağının sona erdiğini belirterek, "Bugün itibariyle Van Gölü'ndeki balıkçılar ağlarını göle atıp 'Vira Bismillah' diyerek rızklarını aramaya başladılar. Bu yıl çok başarılı bir sezon geçirdik. Her geçirdiğimiz başarılı sezon Van Gölü'ndeki balıkçılar için ekmek, aş demek. Doğal kaynaklar sürdürülebilir fakat sınırsız kaynaklar değil. Van Gölü'ndeki inci kefali yaklaşık 800 bin yıldır Van Gölü'nde yaşıyor ve insanlara ekmek kapısı oluyor. Amacımız buradan daha çok insanın ekmek yemesini sağlamak. Van Gölü'nde 2000 yılında bin kişi geçimini inci kefalinden sağlarken bugün bu sayı 14 bine ulaştı" dedi.
'KORUMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERİYOR'
Koruma çalışmalarını daha sıkı bir şekilde sürdürülmesi halinde şuan 14 bin insanın geçimini sağladığı inci kefalinden, 25 bin kişinin ekmek yediğine şahitlik edileceğini belirten Akkuş, "Yeter ki koruma çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütelim. Yine 2000'li yıllarda atılan ağların ağ göz açıklığı 16 milimken bugün atılan ağların ağ göz açıklığı 24 milim. Bu bize şunu gösteriyor. Artık koruma çalışmalarıyla beraber balık büyüdü ve sayısı arttı, daha çok insan ekmek yemeye başladı. Koruma çalışmalarında büyük emeği geçen Van İl Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Çıkra da bugün sezonu açtıklarını belirterek, "Ağlarımızı bugün Van Gölü'ne attık. Hayırlısıyla bu sezon bereketli olur. Bu gölden 14 bin insan geçimini sağlıyor. Koruma çalışmaları her geçen yıl daha da etkin şekilde yürütülüyor. Böyle olunca biz de balıkta artışı hemen fark ediyoruz. Balığın boyu uzuyor ve sayısı artıyor. Koruma çalışmalarında görev yapan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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Yasak kalktı, balıkçılar inci kefali için Van Gölü'ne ağlarını attıYasak kalktı, balıkçılar inci kefali için Van Gölü'ne ağlarını attıYasak kalktı, balıkçılar inci kefali için Van Gölü'ne ağlarını attıYasak kalktı, balıkçılar inci kefali için Van Gölü'ne ağlarını attı

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