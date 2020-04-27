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  4. Yasak kalktı! Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyruğu oluştu

Yasak kalktı! Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyruğu oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 09:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan uzun kuyruk bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi. Hale gelen vatandaşlardan Emrah Duran "Ben yaklaşık 10 senedir hale gelip gidiyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım." dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgede ki trafiği de olumsuz etkiledi.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM'

Halil Erol, "Bayağı kuyruk var. Antalya'dan geliyorum. Akşam saat 21.00'dan beri bekliyorum." diye konuşurken, Bayrampaşa'dan gelen Mustafa Hüseyin,"5 saatten beri hale girmek için bekliyoruz." dedi. Bir başka sürücü Emrah Duran,"3, 3,5 saat oldu. Buradan halin girişine normalde 5 dakika sürmez. Ben yaklaşık 10 senedir hale gelip gidiyorum. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Bayramlarda olsun, arifelerde olsun hiçbir zaman böyle bir şeye denk gelmedik." şeklinde konuştu. İsmini vermek istemeyen bir sürücü Çatalca'dan geldiğini belirterek, "Çatalca'dan geliyoruz. 00.30'dan beri buradayız. Saat 03.10. Allah yardımcımız olsun." şeklinde konuşurken diğer sürücü ise, "2- 2,5 saatten beri trafikte bekliyoruz. Trafik olmazsa 5 dakikalık yol." dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bayrampaşa sebze ve meyve hali

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