Yasak kalktı Hadise sokağa çıktı! Pozları olay oldu

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, koronavirüs salgınından dolayı konserleri iptal olunca oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya girdi. Bu süreci birlikte geçiren çiftten Hadise, dün akşam Instagram hesabından maskeli pozlarını paylaştı.

Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan şarkıcı; maske, büyük gözlük ve halka küpe kombini yaparak asansör önünde poz verdi.

Hadise'nin maske emojisiyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

Hadise ve Kaan Yıldırım karantina sürecinde sık sık gündeme gelmişti. İkilinin birlikte oldukları Hadise'nin Survivor yayınına bağlanmasıyla belgelenmişti. Hadise Yıldırım'ın evinden bağlantı yapmış ve görüntüdeki ev gündem olmuştu.

Hadise işlerini çoğu zaman kardeşine bırakarak kendisi sevgilisiyle romantik günler geçiriyor.

