HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasak nedeniyle 42 gündür görüşmüyorlardı! Birbirlerini görünce...

Yasak nedeniyle 42 gündür görüşmüyorlardı! Birbirlerini görünce...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 21:12 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süre görüşemeyen 2 kız arkadaş, izinde buluştuklarına koşarak birbirlerine sarılıp, yere düştü. Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, yerde sarılıp birbirlerini öptü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konyaaltı ilçesinde bir caddede cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasak dolayısıyla birbirlerini uzun süredir görmeyen 2 kız arkadaş, birbirlerini görünce koşup, sarıldı.

Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, dengelerini kaybederek yere düştü. Genelge gereği 15-20 yaş arasındaki gençlerin 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmaları yasak olduğu için kız arkadaşların 42 gündür görüşmediği öğrenildi.

Kızların bu görüntülerini izleyenler, 'Koronavirüse rağmen işte arkadaşlık' dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımıBakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
1/

En Çok Okunan Haberler

Portakal'ın çiftliğindeki kaçak yapı incelemesinde yeni gelişme

Portakal'ın çiftliğindeki kaçak yapı incelemesinde yeni gelişme

Koronavirüs yüzmeyle bulaşır mı?

Koronavirüs yüzmeyle bulaşır mı?

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

İğrenç olay! Öz kızını iki defa hamile bıraktı

İğrenç olay! Öz kızını iki defa hamile bıraktı

Çok sayıda berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Çok sayıda berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı

Erdoğan'dan askerlere bayram sürprizi

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

Cumhur İttifakı öneriyi reddetti, Belediye Meclisi karıştı! 'Psikolojin bozulmuş'

Belediye Meclisi karıştı! 'Psikolojin bozulmuş'

FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınmıştı! 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu

'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 96'ya yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bugün 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

6 ilde sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.