Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü
Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü
Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü
Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü
Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü
Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü
Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü
Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni patlayınca ağaçları yerinden söktü
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