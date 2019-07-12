HABER

Yasak olduğu dönemde balık avladı, para cezası kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

KONYA'da, Beyşehir Gölü'nden av yasağının olduğu dönemde balık avlayıp, sosyal medyadaki hesabından paylaşan H.A.K.'ye, 'av yasağını ihlal'den 1635 liralık idari para cezası uygulandı.  Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na, su ürünleri avının yasak olduğu 15 Mart- 15 Haziran'da, H.A.K.'nin Beyşehir Gölü'nde sazan avlayıp, balıkla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı ihbarı geldi.

Yasak olduğu dönemde balık avladı, para cezası kesildi

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'da, Beyşehir Gölü'nden av yasağının olduğu dönemde balık avlayıp, sosyal medyadaki hesabından paylaşan H.A.K.'ye, 'av yasağını ihlal'den 1635 liralık idari para cezası uygulandı.
Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na, su ürünleri avının yasak olduğu 15 Mart- 15 Haziran'da, H.A.K.'nin Beyşehir Gölü'nde sazan avlayıp, balıkla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı ihbarı geldi. Bunun üzerine federasyon, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla hareke geçen ekipler, yaptıkları araştırmada, Mersin Anamur'da oturan ve beden eğitim öğretmeni olduğu öne sürülen H.A.K.'nin 25 Mayıs'ta balık avlayıp, fotoğrafını paylaştığını belirledi. H.A.K.'ye, 'av yasağını ihlal'den 1635 liralık idari para cezası uygulandı.

​FOTOĞRAFLI

Yasak olduğu dönemde balık avladı, para cezası kesildiYasak olduğu dönemde balık avladı, para cezası kesildi

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 1’i tutuklandıKocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 1’i tutuklandı
Topraktan uyuşturucu çıktıTopraktan uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.