Yasak olduğu dönemde balık avladı, para cezası kesildi

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'da, Beyşehir Gölü'nden av yasağının olduğu dönemde balık avlayıp, sosyal medyadaki hesabından paylaşan H.A.K.'ye, 'av yasağını ihlal'den 1635 liralık idari para cezası uygulandı.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na, su ürünleri avının yasak olduğu 15 Mart- 15 Haziran'da, H.A.K.'nin Beyşehir Gölü'nde sazan avlayıp, balıkla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı ihbarı geldi. Bunun üzerine federasyon, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla hareke geçen ekipler, yaptıkları araştırmada, Mersin Anamur'da oturan ve beden eğitim öğretmeni olduğu öne sürülen H.A.K.'nin 25 Mayıs'ta balık avlayıp, fotoğrafını paylaştığını belirledi. H.A.K.'ye, 'av yasağını ihlal'den 1635 liralık idari para cezası uygulandı.

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