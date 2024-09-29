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Yasak olmasına rağmen yakılan anızlar, ilçeyi duman altında bıraktı! Balkonlarına kül yağdı

29.09.2024 20:50
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Edirne’nin Keşan ilçesinde çeltik hasadının ardından yasak olmasına rağmen yakılan anızlar nedeniyle kent duman altında kaldı. Açık alanda nefes almak dahi zorlaşırken bazı apartmanların çatı ve balkonlarına kül yağdı.

Yasak olmasına rağmen yakılan anızlar, ilçeyi duman altında bıraktı! Balkonlarına kül yağdı

Keşan’da tarlaların ikinci ürüne daha hızlı hazırlanmasını sağlamak amacıyla yasak olmasına rağmen yakılan anızlar, kenti dumana boğdu. Anız dumanı nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Açık alanda nefes almak dahi zorlaşırken bazı apartmanların çatı ve balkonlarına kül yağdı.

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İlçede hava kalitesi düşerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, ilçede 56 mikrograma yükselerek 'orta' değerlere çıktı. Vatandaşlar yasak olmasına rağmen anız yakılmasına devam edildiğini ve yakılan anızların duman ve külleri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, cezaların ağırlaştırılmasını istedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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yangın Edirne
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