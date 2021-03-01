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  4. Yasak saatinde hırsızlık yaptılar, çaldıklarının 10 katı yasak ve maske cezası yediler

Yasak saatinde hırsızlık yaptılar, çaldıklarının 10 katı yasak ve maske cezası yediler

01.03.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde çelik su borularını oksijen kaynağı ile keserek çalan 4 kişi jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.

Antalya’da sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde çelik su borularını oksijen kaynağı ile keserek çalan 4 kişi jandarmanın takibi sonucunda yakalandı. 4 kişi hakkında sokağa çıkma yasağı ihlali ve maske takmamaktan 12 bin 200 TL ceza yazıldı.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar günü akşam saatlerinde Salur Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yerköprü Deresinden Yeniköy Mahallesine uzanan içme suyu hattının çelik borularının bazı şahıslar tarafından kesilmek suretiyle çalındığı ihbarı jandarmayı harekete geçirdi.
Boruları çalan şahısların araç ile kaçtığını belirleyen Sarılar ve Çolaklı Karakollarına bağlı devriye ekipleri nefesleri kesen takip ve kovalamacanın ardından E.Y., H.Y., O.U. ve G.T. isimli şahısları 07 AIV 509 plakalı araç ile Yer Köprü mevkiinde yakaladı. Araçta yapılan kontrolde suç aleti olan oksijen kaynağı ile çalınan çelik borular ele geçirildi.
Sarılar Jandarma Karakoluna getirilen 4 kişiden H.Y. ve O.U. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken E.Y. ve G.T. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Diğer taraftan yakalanan 4 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve maske takmamak suçlarından her birisine 4.050 şer TL olmak üzere toplam 12 bin 200 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Daha önce de Yer Köprü’den Yeniköy mahallesine gelen çelik boruların çalındığını belirten Yeniköy muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu “Boruların çalınma ihtimaline karşı sürekli takip halindeydik. 4 kişinin minibüs ve motosikletle gelip boruları kestiğini gören köylülerimiz beni aradı. Hemen Jandarmayı arayarak konuyu ilettim. Bölgeye yakın devriye gezen ekiplerle birlikte şahısları takip ettik ve yakaladık” şeklinde konuştu.

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