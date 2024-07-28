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  4. Yasak saatte alkol satmadı diye üç çocuk babasını hayattan kopardı: Ankara'nın göbeğinde tekel bayi dehşeti

Yasak saatte alkol satmadı diye üç çocuk babasını hayattan kopardı: Ankara'nın göbeğinde tekel bayi dehşeti

28.07.2024 14:52
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Bilindiği üzere saat 22.00'den sonra alkol satışı yasak. Ancak Mete Atak isimli kişi, yasak saatte içki satmadı diye Ankara'nın Sincan ilçesinde tekel bayi işleten Ümit Kaya'yı canice öldürdü, yetmedi bir de Kaya'nın kardeşini yaraladı. Ümit Kaya'nın akrabası "O çocuğa da yardım etmişliği var Ümit'in. 'Ailesi aç, susuz kaldı' diye para vermiş insan" diye konuştu.

Yasak saatte alkol satmadı diye üç çocuk babasını hayattan kopardı: Ankara'nın göbeğinde tekel bayi dehşeti

Uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Mete Atak, tekel bayisinde vahşete imza attı. Saat nedeniyle Atak'a alkol satmayan tekel bayi işletmecisi Ümit Kaya (37) 9 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

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"SAAT GEÇ, ALKOL SATAMAM"

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Ümit Kaya ve kardeşi Kazım Kaya, dükkanı kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada aynı mahallede oturan Mete Atak, içki almak istedi. Ümit Kaya, saatin geç olduğunu belirterek satış yapamayacağını söyledi.

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TARTIŞMA KANLI BİTTİ, SAĞLIK GÖREVLİLERİNİ DE TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mete Atak, üzerinde bulunan bıçakla Ümit ve Kazım Kaya'ya saldırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerini de bıçakla tehdit eden Atak, jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 9 yerinden bıçaklanan Ümit Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazım Kaya ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kazım Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Ümit Kaya'nın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Temelli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki Mete Atak'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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"SÜREKLİ UYUŞTURUCUYLA GEZİYORDU"

Kaya kardeşlerin akrabası Ferhat Berber, Mete Atak'ın uyuşturucu etkisinde olduğunu belirterek, "3 çocuğu yetim kaldı. Zaten son 25 gündür belliydi bunun ne yapacağı. Kemerli Jandarması, bunu uyuşturucu ile yakaladı. Niye salıyorsun geri? Tut ki millete zarar vermesin. Sürekli geliyordu, burada uyuşturucuyla dolanıyordu. Daha 1 hafta önce 60 yaşında insanlara saldırdı. Burası, ufak bir yer. 9 bin nüfusu olan bir yer. Tanıyor herkes birbirini. O çocuğa da yardım etmişliği var Ümit'in. 'Ailesi aç kaldı, susuz kaldı' diye para vermiş insan" dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkol Tekel bayi yasak
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