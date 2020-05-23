Yasak Sokaklar Ressamlara Tuval Oldu

Grup üyelerinden Resim Öğretmeni Nazlı Ergen, yasağı fırsat bilerek duvarlara resim yaptıklarını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Ergen, “Daha önce Bağlar sokaklarını renklendirmiştim, orada çok ilgi gördük. Çocuklar için açık alan terapisi olmuştu. Bu projeyi devam ettirmeyi düşündüm. Sur sokaklarına gelip, turizmin de burada olması, il dışından çok sayıda insanın buraya gelmesi nedeniyle burayı da renklendirmek istedik. Halkın olumlu düşüncelerini de gördük. Şu an sokağa çıkma yasağı var, bu süreci bu sessizlik ile konsantre olacak şekilde değerlendirmeyi daha uygun gördük” dedi.

Önceki aylarda kentin değişik sokaklarında resim yapanlar, bu kez Sur sokaklarını mesken tuttu. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen gönüllüler, fırça ve boyalarını alarak Sur duvarlarına resim çizmeye başladı. Duvarları tuval yapan sanatseverler, ilk olarak bir Romen kızı resmetmeye başladı. Şimdiye kadar boş olan duvarlar sanatçıların elinden çıkan resimlerle renklenmeye başladı.

Ergen, sanatı insanların ayağına getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Burası ile sınırlı kalmayacak, daha çok devam ettireceğiz. Amacımız da zaten bu. Sanatın insanların içine girmesi lazım. Bir resmi sadece sanat galerilerinde gidip orada bir sergi gezmekle görmemeliyiz. Biraz daha bunu kırıp halkın arasına getirmek lazım. Sanat galerisine gidemeyen insanlar için de sokak duvarlarını tuvale dönüştürmek amacımız. Bunu Diyarbakır sokaklarında devam ettirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Resim çizenler arasında Turizmci Doğan Şan da var. VOA Türkçe’ye konuşan Şan, resimlerle kentin tarihini turistlere anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Burası bir turizm kenti. Diğer illere baktığınızda hepsi birlik bütünlük içerisinde ama Diyarbakır tarihi ile gastronomi turizmi ile çok çok daha farklı bir şehir. Biz bunu aslında turizme kazandırmak ve sanatla birlikte bu şehri anlatmak istiyoruz. Bundan sonra hedefimiz Sur’u çizmek ve sürekli daha fazla farklı noktalarda yapmak. Diyarbakır'ın ne kadar çok farklı bir şehir olduğunu hepimiz bildiğimizden dolayı, mitolojik hikayeler ve birlikte bunu resmedip gelecek olan yerli ve yabancı grupları göstermek, geldikleri zaman bunu anlatımları ile birlikte sanata dönüştürecekler. Diyarbakır'ın aslında ne kadar farklı bir şehir olduğunu bu şekilde anlayacaklardır.”

Yasağın ilk gününü Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki duvarlara resim çizerek geçiren grup, önümüzdeki günlerde diğer sokaklara da resim yapacak.

