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  4. Yasak sonrası Bursa'da caddeler sessizliğe büründü

Yasak sonrası Bursa'da caddeler sessizliğe büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 17:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokakları tamamen boşalan Bursa hayâlet şehre döndü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte vatandaşların hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyeceğini düşünen İçişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılma hızını kesmek için Bursa’nın da aralarında bulunduğu 30 büyük şehir ile Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

CADDELER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Genelge kapsamında belirtilen iş kolları ile güvenlik ve sağlık birimlerinin açık olmasına izin verilirken, güvenlik güçleri Bursa genelinde kuş uçurtmadı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana güzergâhlarda polis ekipleri denetim yaptı. Bilhassa hafta sonları yoğun bir yaya ve araç trafiğinin yaşandığı tarihî çarşı ve hanlar bölgesinin yanı sıra ticarî hareketliliğin yoğun olduğu caddeler sessizliğe büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, Bursalıların yasağa uyduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Bursa

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