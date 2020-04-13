HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasak sonrası sokağa çıkar çıkmaz dehşet saçtı!

Yasak sonrası sokağa çıkar çıkmaz dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 10:30 | Son Güncelleme

Kocaeli Kartepe'de sabah erken saatlerde bir şahıs, aralarında alacak verecek meselesi olan bir başka kişiyi evinin önünde silahla vurarak yaraladı. Ambulansla yaralı kişi hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan Aydın D. polis ekiplerine teslim oldu.

Yasak sonrası sokağa çıkar çıkmaz dehşet saçtı!

Olay sabah 09.00 sıralarında Kartepe Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın D. adlı şahıs, aracına binerek borç verdiği Görkem O.(27)’nu evinin önüne gitti. Aracından inerek Görkem O.’nun kapısını çalan Aydın D. çıkan olmayınca aracına bindi. Daha sonra dışarı çıkan Görkem O. ise Aydın D.’nin arabasına yöneldi. Bu sırada yanında getirdiği silahına sarılan Aydın D., Görkem O.’ya ateş ederek bacağından yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Bacağına isabet eden kurşunla yaralan Görkem O., kanlar içinde yerde kalırken saldırgan ise aracı ile olay yerinden kaçarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı Görkem O., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan Aydın D. polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Polis böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?Polis böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Diğer Haberler
Özgür Özel'in istifa kararı almadan önce Bakan Soylu'yla ilgili yaptığı benzetme gündem oldu

Bakan Soylu'yla ilgili yaptığı benzetme gündem oldu

Koronavirüs sürecinde girişimcilere 6 tavsiye! Müşteri kaybı için çözüm hibe desteği mi?

Koronavirüs müşteri kaybettirdi! Çözüm hibe desteği mi?

İstifası kabul edilmemişti! Bakan Soylu'dan ilk açıklama

İstifası kabul edilmemişti! Bakan Soylu'dan ilk açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan şantiyeler için koronavirüs kılavuzu

Bakanlık yayımladı

Polis drone ile böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?

Polis böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.