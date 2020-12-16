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Yasak vakti dışarda yakalandı, polislere gezintiye, gazetecilere 'içmek için çıktım' dedi

16.12.2020 08:00 | Son Güncelleme:
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Yasak vakti dışarda yakalandı, polislere gezintiye, gazetecilere 'içmek için çıktım' dedi

Bursa’da kısıtlamada gezintiye çıktıklarını belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık suçundan aranması olan Batuhan Y., gazetecilere "Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar" dedi.

Bursa’da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Ankara istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Teyfik T. idaresindeki otomobili Duaçınarı mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan Okan D., Kaan S., Niyazi B., Hakan Mert B. ve Batuhan Y. gezmeye çıktıklarını belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu.

KÜÇÜK YAŞTA ALIŞTIM

Ayrıca yapılan GBT sorgulamasında Batuhan Y.,’nin hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenilirken, gazetecilerin sorusuna ’Uyuşturucu bağımlısıyım. İçmek için çıktım. Küçük yaşta alıştım’ demesi dikkatlerden kaçmadı.

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GEZİNTİ PAHALIYA PATLADI

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamak suçlarından 19 bin 800 TL parası uygulanan 6 şüpheliden Batuhan Y., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Diğer yandan otomobilin muayenesi olmadığı için araç sahibine 598 TL ceza yazılırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi

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(İHA)

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