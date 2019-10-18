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Yasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

ADANA Valiliği’nin yasaklamasına rağmen 'Demokrasi İçin Buluşuyoruz' adı altında miting yapmaya çalışan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Masum Eriğ, İl Başkan Yardımcısı Gülseren Turan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Uğur Bayrak’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Yasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındı

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA Valiliği’nin yasaklamasına rağmen 'Demokrasi İçin Buluşuyoruz' adı altında miting yapmaya çalışan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Masum Eriğ, İl Başkan Yardımcısı Gülseren Turan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Uğur Bayrak’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
HDP Adana İl Başkanlığı'nın çağrısıyla bugün 16.00'da Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenecek 'Demokrasi İçin Buluşuyoruz' adlı mitingin yapılmasına 15 Ekim’de Adana Valiliği izin vermemişti. HDP milletvekilleri Tülay Hatimoğulları, Rıdvan Turan, Feleknas Uca, Fatma Kurtulan’ın da aralarında bulunduğu bir grup, polis tarafından güvenlik önlemi alınan Uğur Mumcu Meydanı’na gelerek miting yapmak istedi. Valiliğin yasağını uygulayan polis ekipleri kitleyi uyardı. Daha sonra HDP Adana İl Başkanı Masum Eriğ, İl Başkan Yardımcısı Gülseren Turan, DBP İl Başkanı Uğur Bayrak’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. HDP milletvekilleri de bir süre polise tepki verdikten sonra meydandan ayrıldı.

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Yasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındıYasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındıYasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındıYasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındı

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