Yasaklandı! Mavi yengeç avlamanın cezası 5 bin lira

Anavatanı Amerika kıtası olan ve Türkiye'de sadece Antalya'nın Demre ilçesi Beymelek lagün gölü ile Muğla Dalyan ve Adana'da Akyatan lagün gölünde bulunan mavi yengeçlerin Demre'de avlanması yasaklandı. Demre'de son yıllarda aşırı av nedeniyle nesli tehlike altına giren mavi yengeçlerin popülasyonunun artırılması için ise Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ne tahsisli koruma altındaki Beymelek Lagünü'nde, üretim çalışmalarına başlandı.

TÜRKİYE'DE ÜÇ BÖLGEDE

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, adını makaslı ve yürüme ayaklarındaki koyu mavi renkten alan mavi yengeçlerin popülasyonunun yeniden artırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mavi yengeçlerin anavatanının aslında Amerika kıtası olduğunu belirten Ersaslan, Akdeniz havzasında Dalyan, Demre ve Akyatan lagünlerinde görüldüğü söyledi.

POPÜLASYONU AZALDI

Mavi yengeçlerin, özellikle turistler ve bölge halkı tarafından tüketildiğini dile getiren Eraslan, “Bunların protein oranı çok yüksek, onun için de lezzetli. Özellikle arayıp, yiyenler var. Son dönemde popülasyonlarında azalma olduğunu tespit ettik. Biz de bu kapsamda bir çalışma başlattık. Mavi yengeç üretimi yaparak hem doğal stoklara destek olmasını umuyoruz hem de ihracat veya iç piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Mavi yengeçte protein oranının yüksekliği nedeniyle balık yemlerinin hazırlanmasında da yoğun olarak kullanılabiliyor" dedi.