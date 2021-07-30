HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yasaklar hiçe sayıldı! Belgrad Ormanı'nda 'pes' dedirten mangal görüntüsü

Yasaklar hiçe sayıldı! Belgrad Ormanı'nda 'pes' dedirten mangal görüntüsü

30.07.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği'nce İstanbul'daki ormanlara giriş çıkışlara, hatta orman alanlarının yakınlarına yaklaşmak bile yasaklandı. Belgrad Ormanı Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'nda ise araç giriş çıkışları devam ederken gelenler mangal yaktı. Sultangazi Kent Ormanı'na gelenlerse polis ve zabıta ekiplerince tek tek uyarılarak ormandan çıkarıldı.

Yasaklar hiçe sayıldı! Belgrad Ormanı'nda 'pes' dedirten mangal görüntüsü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle İstanbul'da 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişin yasak olduğunu duyurdu.

YASAKLARA UYULMADI

Vali Yerlikaya, alınan kararları paylaşarak, "İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı. Bugün itibaren uygulanan yasağa Belgrad Ormanı'nda uyulmadığı görüldü. Yasaktan haberleri olmadığını belirterek, yetkililerin onları uyarmadığını söyleyen vatandaşlar Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'na girerek mangal yakıp semaverde çay yaptı. Belgrad Ormanı'nın çevresini dumanlar kapladı.

Yangınlar sonrası kararlar peş peşe geldi! Ormanlara girmek yasaklandıYangınlar sonrası kararlar peş peşe geldi! Ormanlara girmek yasaklandı

"DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ, ATEŞİMİZİ DE İYİ SÖNDÜRDÜK"

Ailesi ile Belgrad Ormanı'na gelen bir kişi "Öğlen gibi geldik, içeri girerken de sorduk, bir engel yok dediler geldik. Tabii etrafta 13 ilde yangın var, oldukça dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ateşimizi de iyi söndürdük. Gelip yasak olduğunu söyleyen olmadı. Mangal yapmadık, bir semaver yaktık, onu da kömürü boşaltıp, semaverdeki suyu ve elimizdeki suları dökerek söndürdük" dedi.

AFAD açıkladı! İşte ülke genelindeki yangınlarda son durumAFAD açıkladı! İşte ülke genelindeki yangınlarda son durum

"ŞU ANDA SEMAVER İLE ÇAY YAPIYORUZ"

Belgrad Ormanı'ndaki bir başka kişi "Biz girdik içerideyiz, hala içerideyiz. Semaver ile çay yapıyoruz şu anda, biz ateşimizi söndürüyoruz. Sularla söndürüp öyle gidiyoruz. O ateşi söndürmedikleri için ormanlar yanıyor. Bize içeride bir şey diyen olmadı" diye konuştu.

222

SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDAN TEK TEK ÇIKARILDILAR

Sultangazi Kent Ormanı ve Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar sonrası polis ve zabıta ekipleri ormana gezmeye ve pikniğe gelen vatandaşları tek tek uyardı. Ormana gelenlerin çıkış yapması söylendi. Güvenlik görevlileri de orman girişlerini kapatarak yeni gelenleri içeri almadı.

"PİKNİK ÖNEMLİ DEĞİL"

Ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Hasan Şaner, "Haberimiz yoktu. Piknik için gelmiştik. Ülkenin durumu da ortada. Genel bir talimat geldiğini söylediler, anlık gelişen bir şey galiba. Bizim içeri girip girmememiz önemli değil. Piknik yapılıp yapılmaması çok da önemli değil" şeklinde konuştu. (DHA)

Son Dakika: Marmaris'te yangın devam ediyor! Tatilciler kentten ayrılıyorSon Dakika: Marmaris'te yangın devam ediyor! Tatilciler kentten ayrılıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendiAlevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendi
PARTNERTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdiTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdi
Marmaris'te yangın devam ediyor! Tatilciler kentten ayrılıyorMarmaris'te yangın devam ediyor! Tatilciler kentten ayrılıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor! İşte il il yangınların son durumu

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor! İşte il il yangınların son durumu

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

4 ilimize petrol müjdesi!

4 ilimize petrol müjdesi!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.