Yasaklar kalkacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoran ve kafe benzeri işletmeler gel-al servis ve paket servis uygulamasına geçmiş, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işletmelerin ise faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Gözler, Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ocak'ta yaptığı paylaşımda günlük tespit edilen yeni hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim. " ifadelerini kullandı. Yasakların ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da vatandaşların konuyla ilgili beklentileri sürüyor. Özellikle koronavirüs kararlarıyla ilgili gözler, bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklamalara çevrildi.

Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2021 HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını yeni tedbirleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı anımsatıldı. Altıncısının uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarn büyük oranda uyum sağladığı belirtildi. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari veya adli işlem uygulandığı aktarıldı. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam etmekte olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra pandemi ile mücadele sona erip normalleşme sürecine geçene dek temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmek gerektiğine vurgu yapıldı. Şimdi, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.