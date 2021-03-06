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  4. Yasaklar kalkınca dolup taşan Uludağ’da Jandarma’dan denetim

Yasaklar kalkınca dolup taşan Uludağ’da Jandarma’dan denetim

06.03.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Bursa’da hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla Uludağ’da yoğunluk yaşanırken, jandarma ekipleri Uludağ’ın her bölgesinde denetim ve uyarılarını sürdürüyor.Sağlık Bakanlığı haritasına göre, Bursa sarı rengiyle orta riskli iller arasında yer alırken, 4 ayın sonunda günübirlikçilerde hafta sonu Uludağ’da çıkabildi.

Bursa’da hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla Uludağ’da yoğunluk yaşanırken, jandarma ekipleri Uludağ’ın her bölgesinde denetim ve uyarılarını sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı haritasına göre, Bursa sarı rengiyle orta riskli iller arasında yer alırken, 4 ayın sonunda günübirlikçilerde hafta sonu Uludağ’da çıkabildi. Bursa’nın hafta sonu dışarı çıkma yasağının olmamasını fırsat bilen diğer illerdeki vatandaşlarda, günübirlik gezmenin keyfini çıkandı. Hizmet veren otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bazı vatandaşlar ise şehir merkezindeki otellerde konaklamak zorunda kaldı. Günübirlik İstanbul gibi uzak illerden gelenler de kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşadı. Yaşanan yoğunluk ile birlikte jandarma ekipleri de denetimleri arttırdı. Ekipler, otellerin kafe ve restoranlarında, kayak pistlerinde, Milli Parklar Girişinde maske, mesafe, hijyen, HES kodu denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler, tatilcileri sık sık megafonlarla uyararak, sosyal mesafeyi ve pandemi kurallarını unutmamaları gerektiğini hatırlatıyor. Öte yandan Milli Parklar Gişelerinde, jandarma ekipleri tarafından GBT (Genel Bilgi Tarama) işlemi ile kış lastiği uygulaması gerçekleşiyor.

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