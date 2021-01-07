Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoran ve kafe benzeri işletmeler gel-al servis ve paket servis uygulamasına geçmiş, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işletmelerin ise faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Güncel bir gelişme olarak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, önemli bir açıklama yaptı ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ocak'ta yaptığı paylaşımda günlük tespit edilen yeni hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." ifadelerini kullandı. Yasakların ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da vatandaşların konuyla ilgili beklentileri sürüyor.

Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 6, 2021 HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 30 Kasım 2020 tarihli genelgeye göre hafta içi akşam 21.00’den sabah 05.00’e kadar ve her hafta sonunu da kapsayacak şekilde cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı 05.00’e kadar yapılan sokağa çıkma yasağının getirilmesinin sıra bazı işletmelerin hizmetlerine ara verilmiş bazı işletmelerin de hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmişti. İçişleri Bakanlığı son olarak 4 Ocak 2021 tarihinde konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı hatırlatıldı. Geçtiğimiz hafta sonuyla ilgili olarak da beşincisinin uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı aktarıldı. Kısıtlama kararına uymayanlara ise idari veya adli işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler ile vaka sayılarındaki düşüş devam etmekte olduğu belirtildi. Açıklamada; pandemiyle mücadele sona erip normalleşme sürecine geçene kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere tüm kurallara uymayı sürdürmenin önemi vurgulandı. YASAKLAR KALKIYOR MU? Son olarak DHA'nın haberine göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00 ve hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini belirtti. Prof. Dr. İlhan, "Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım" dedi.