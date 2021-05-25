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Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’dan sonra ne olacak?

25.05.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs tarihinde son bulan tam kapanma sürecinden sonra, vatandaşlar yeni normalleşme adımlarını bekliyordu. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yeni normalleşme genelgesi ise birçok insanı hayal kırıklığına uğrattı. Tam kapanmadan önceki yasaklara benzeyen yeni kısıtlamalar birçok kesimden tepki görürken, alınan tedbirlerin 1 Haziran’a kadar devam edeceği öğrenildi.

Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’dan sonra ne olacak?

Yayımlanan genelgede 1 Haziran tarihine kadar uygulanan yeni kısıtlamanın detayları paylaşılırken, 1 Haziran’dan sonrası için herhangi bir açıklama yapılmadı. Birçok esnaf ve vatandaş 1 Haziran tarihinden sonra birçok işletmenin ve kafelerin açılacağını umut ediyor. Peki yasaklar ne zaman bitecek?

“ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ.”
17 Mayıs tarihinde başlayan ve 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşme dönemi başladı. İçişleri Bakan Soylu, TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna şu cevabı verdi;

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki birtakım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik, mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz."

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AŞI OLMA ORANI KISITLAMALARA YÖN VERECEK
Kış aylarında testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20’lere dayanmışken, bu oran yüzde 4’e kadar geriledi. Aktif vaka sayısı 600 binden, 120 bine düştü. Uzmanlar, bunun toplumdaki virüs yükünün azalması anlamına geldiğini, virüsü bulaştıracak kişi sayısı ne kadar az olursa, yayılımın da o kadar yavaş ve düşük olduğunu anımsattı.

Vaka sayısının tam kapanmanın etkisiyle bir süre gerileyeceği, ardından duraklamaya gireceği ve sonra yükseleceği değerlendiriliyor. Yükselişin, denetimlerle kontrol altında tutulması ve 15 binin üzerine çıkmaması gerektiği ifade ediliyor.

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TEMMUZ AYINDA BAĞIŞIKLIK
Verilere göre, daha önce hastalık geçiren ve antikor oluşanlar ile iki doz aşı yaptıran 12 milyon kişi hesaba katıldığında, 20 milyon kişinin bağışıklığının bulunduğu öngörülüyor. Haziran ayından itibaren 30 milyon doz BioNTech aşısının yapılması ve bu aşıların tamamının ilk doz olarak uygulanmasının bağışıklık rakamlarını hızla yukarı çekeceği belirtiliyor.

Bu aşının ilk dozunun koruyuculuğunun fazla olması, bağışıklık kazananlarla birlikte 50 milyon kişinin korunma aşamasına geçmesi anlamına gelecek. Aşılar yapıldıktan 10-14 gün sonra antikor oluştuğunun hesaba katılmasıyla, temmuz ayının ikinci yarısında toplumsal bağışıklıktan söz etmeye başlanabilecek.

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Aşı normalleşme tam kapanma

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