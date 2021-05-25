Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’dan sonra ne olacak?

Yayımlanan genelgede 1 Haziran tarihine kadar uygulanan yeni kısıtlamanın detayları paylaşılırken, 1 Haziran’dan sonrası için herhangi bir açıklama yapılmadı. Birçok esnaf ve vatandaş 1 Haziran tarihinden sonra birçok işletmenin ve kafelerin açılacağını umut ediyor. Peki yasaklar ne zaman bitecek?

“ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ.”

17 Mayıs tarihinde başlayan ve 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşme dönemi başladı. İçişleri Bakan Soylu, TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna şu cevabı verdi;

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki birtakım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik, mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz."